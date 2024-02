Tennis | Torneo Marsiglia Zeppieri ' ripescato' ma subito eliminato

L'azzurro regola in due set il tedesco Marterer MARSIGLIA (FRANCIA) - Esordio vincente per Lorenzo Musetti nell'"Open 13 Provence", Atp 250 da ... (ilgiornaleditalia)

Il "Six Kings Slam' si giocherà ad ottobre, in campo anche Alcaraz, Medvedev e Rune ROMA - La General Entertainment Authority dell' Arabia Saudita, ... (ilgiornaleditalia)

Il pontino si è arreso al primo turno, in tre set, al cinese Zhang MARSIGLIA (FRANCIA) (ITALPRESS) - Giulio Zeppieri è stato ripescato come lucky loser nel main draw dell'"Open 13 Provence" (ATP 250 - ...L'Arabia Saudita fa sul serio: il prossimo ottobre a Ryad sarà organizzato un torneo di esibizione in cui si sfideranno ...avversari di questo livello" L'Arabia Saudita punta forte al tennis e lo fa ...L' Arabia Saudita rafforza quindi il suo impegno nel tennis. Non solo le Next Gen Finals di Gedda e la disputa della Riyadh Season Cup, con nomi come Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Aryna Sabalenka e ...