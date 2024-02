Tennis | clamoroso Rune | si separa anche da Becker dopo l’addio a Luthi!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 febbraio 2024) La collaborazione agonistica tra Holgere Borissi è interrottasoltanto pochi mesi. L’exta tedesco ha spiegato la propria motivazione sui social: “Abbiamo iniziato questa partnership con l’obiettivo di raggiungere le ATP Finals a fine anno, ma andando avanti ho capito che per arrivare a questo risultato avrei dovuto essere disponibile per Holger molto più di quanto io possa fare. A causa di responsabilità professionali e provate, non posso dargli quello che ora gli serve. Gli auguro il meglio e resterò il suo primo tifoso“. Pochi giorni fa ilta danese aveva rotto il rapporto con Severin Luthi, ex coach di Roger Federer. In quell’occasione era stata la madre e manager di Holgera spiegare che il figlio ha bisogno di un allenatore che sia sempre con ...