Tendenze Meteo della Settimana | Pioggia e Neve in Arrivo sulle Alpi

(Di martedì 6 febbraio 2024) Roma - Lavedrà un progressivo peggioramento delle condizionirologiche, conpreviste. Mercoledì 7 febbraio: Al Nord, molte nubi con possibili piogge locali, mentre sull'Adriatico il tempo sarà migliore. Le temperature saranno in calo, con massime tra 8 e 12 gradi. Nel Centro, nuvoloso sul versante tirrenico con deboli piogge in Toscana, ma più soleggiato sul versante adriatico. Al Sud, nubi basse in Campania e aumento delle nubi verso sera. Le temperature massime si manterranno tra 15 e 20 gradi. Giovedì 8 febbraio: Ancora nuvoloso al Nord eregioni tirreniche con possibili piogge deboli. Nel Centro, nuvole sul versante tirrenico con piogge leggere in Toscana, mentre sull'Adriatico si alterneranno sole e nuvole. Al Sud, ...