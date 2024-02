Teatro | Laetitia Casta conquista Solomeo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024) Una giornata, anzi due giornate molto “particolari“ sul palco del Cucinelli che torna ad ospitare nella sua stagione il più raffinato e intensointernazionale. Forti emozioni, sabato e domenica a, per la prima italiana di “Une journée particulière“, adattamento teatrale, coprodotto dallo Stabile umbro, del celeberrimo film di Ettore Scola: nei ruoli resi immortali da Sophia Loren e Marcello Mastroianni ci sono adesso(che a 16 anni sfilò come modella proprio per la maison Cucinelli) e Roschdy Zem (insieme nella foto), attore visto in tanti film francesi. Diretti dalla regista Lilo Baur, i due artisti hannoto il pubblico in uno spettacolo molto applaudito e apprezzato, capace di riprodurre anche nella lingua francese le atmosfere, le tensioni, le speranze e i ...