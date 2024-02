Teatro Ariston | ecco dove va in scena location il Festival di Sanremo 2024

(Di martedì 6 febbraio 2024) La casa deldiè, come da tradizione, il. Ilsanremese, nell’immaginario collettivo, è il luogo in cui negli anni sono sbocciati i più grandi talenti della musica del nostro Paese. Per molti storici cantanti italiani ilha rappresentato la rampa di lancio della loro splendida carriera.perché, ilè fortemente legato alla tradizione musicale italiana. Grazie aldianche chi non è mai stato davanti alligure riconosce benissimo la sua celebre facciata. Negli anni Cinquanta il commendatore Aristide Vacchino decide di investire per acquistare il terreno...

