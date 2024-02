Tathiana Garbin | “Jannik Sinner mi fa emozionare | ogni ostacolo va trasformato in fuoco”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 febbraio 2024)è stata ospite a Supertennis e ha raccontato la sua battaglia contro il tumore: “Sono stati mesi difficili, anche di grande sofferenza, ma il mondo del tennis mi ha abbracciato calorosamente e questo mi ha dato grande forza per andare avanti anche quando gli ostacoli erano molto duri. In BJK Cup le ragazze si sono unite in un momento per me difficile, credo che questa impresa sia anche frutto di un grande lavoro di gruppo e di amore per questo sport, di grande dimostrazione di affetto delle ragazze nei miei confronti. A volte erano veramente stanche ma sono riuscite a dare qualcosina in più anche in quei momenti”. La capitana dell’Italia femminile ha poi proseguito: “Il tennis mi ha insegnato tanto. In questi mesi difficili mi sono attaccata alla mia mentalità, che è quello che cerco di trasmettere alle ragazze che seguo: avere una ...