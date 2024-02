Tassa soggiorno | a Napoli 34 mln in 3 anni Cittadinanza Attiva | “Ma non si sa l’uso”

(Di martedì 6 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPer ladi, il Comune diinforma di aver incassato oltre 34 milioni di euro in 3. “Ma non ci hanno comunicato come vengono impiegate queste risorse” dicono all’associazionein difesa di. Gli introiti sono stati specificati a seguito di istanza di accesso civico generalizzato. Nell’accogliere la richiesta dell’associazione, Palazzo San Giacomo dettaglia gli importi. Per il 2021, l’incasso contabilizzato è di 6,2 milioni. Nel 2022 la somma è più che raddoppiata: 13,6 milioni. E nel 2023 si arriva a 14,5 milioni, peraltro con una postilla. Il dato dell’anno scorso è parziale, mancando i versamenti del quarto trimestre. Quindi la cifra è ancora più alta. Secondo le stime di ...

L’imposta di soggiorno entrerà in vigore dal 1 gennaio 2025 . È questo l’intento dell’amministrazione Udine se che domani in consiglio comunale ... (udine20)

Tempo di lettura: 2 minutiSi comincia col parlare delle luminarie in ritardo e si finisce per azzuffarsi sulle consulenze finanziate dalla Tassa di ... (anteprima24)

È un tema dibattuto da tempo, tale da mettere in discussione anche certe statistiche sulle presenze turistiche. Le cartelle di riscossione per ... (lanazione)

Il Comune di Tropea pensa all'introduzione di una tassa d'ingresso sulla scia della decisione di Venezia. L'intenzione dell'amministrazione è regolare l'accesso all'isola per evitare l'overturism che, ...

Ha ottenuto l'unanimità la proposta del consigliere comunale Damiano De Simone, questa mattina in V Commissione, durante la trattazione del nuovo regolamento sulla tassa di soggiorno in cui ha ...