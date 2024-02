Tagliato il sostegno dell' autovelox danneggiato a Spoleto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) E' stata tagliata alla base la struttura di alluminio che sostiene l'nella notte lungo la statale Flaminia in direzione Foligno-all'altezza del bivio Eggi - Acquasparta - Santo Chiodo. Il fatto è accaduto alle ore 3.43, come riscontrato dalla polizia locale attraverso il servizio di alert collegato al sistema di alimentazione. La ricostruzione è stata fornita dal Comune. Sono ora in corso controlli per verificare se le telecamere presenti nell'area possano aver ripreso immagini utili per l'indagine. "Si tratta di un gesto vile che condanniamo con forza, perché siamo di fronte al danneggiamento di un dispositivo di prevenzione che serve a garantire la sicurezza stradale" ha sottolineato il sindaco diAndrea Sisti. "Sono atti vandalici che vanno contro l'interesse ...