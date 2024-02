Tabellone Atp 250 Dallas 2024 | Tiafoe | Shelton e Paul per il titolo | Michelsen per sorprendere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ildell’Atp 250 di, in programma da lunedì 5 a domenica 11 febbraio su campi in cemento indoor. Tanti giocatori di casa tra le stelle del torneo texano, con Tommy, Bene Francesa guidare il seeding e con un bye per il primo turno. Occhio anche a Mannarino, Eubanks e al giovane. Ecco ilcompleto. MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TVATP204 PRIMO TURNO (1)byevs (Q) Sandgren Giron vs (Q) Moreno De Alboran (6) Purcell b. (WC) Krueger 6-2 4-6 7-6(3) (4) Mannarino bye Nishioka vs Martinez Duckworth b. Svajda 7-6(3) 6-1 (5) Eubanks vs (Q) Johnson (7) Thompson vs (WC) Neff Albot vs (LL) ...