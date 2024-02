Svezia | si rompe il frigo e l’università del Nobel per la medicina perde decenni di ricerche

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 6 febbraio 2024) Come un congelatore pieno in una casa senza corrente. Solo che nella celladel Karolinska Institutet di Stoccolma non c’erano bastoncini di pesce e zuppe pronte, madi ricerca andati perduti a causa di un malfunzionamento durante le vacanze di Natale. Le taniche refrigeranti dell’istituto, noto per essere sede dell’assemblea che ogni anno nomina i vincitori del premioin, possono mantenere la temperatura di -190 gradi Celsius per quattro giorni in caso di emergenze. Ma 16 di queste, nella notte tra il 22 e il 23 dicembre, hanno smesso di essere irrorate dall’azoto liquido usato per raffreddarle continuando a scaldarsi per cinque giorni consecutivi. Troppi. Così, campioni raccolti dall’istituto in anni e anni sono ormai distrutti. Milioni di euro di danni Il danno economico generato ...