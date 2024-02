Sventato attentato al tribunale di Istanbul | uccisi i due terroristi Ferite sei persone | anche tre poliziotti

(Di martedì 6 febbraio 2024) Duesono state uccise amentre cercavano di sferrare un attaccoco aldi, in Turchia. Nello scontro di fronte al Palazzo di Giustizia di Caglayan, ha raccontato il ministro degli Interni turco Ali Yerlikaya citato da Hurriyet, sono rimaste, tra cui 3 agenti. L’ingresso e le uscite delsono stati chiusi, un gran numero di squadre di polizia e ambulanze sono state inviate sul posto. “È stato accertato che i traditori E.Y. e P.B. che sono stati neutralizzati erano membri dell’organizzazioneca Dhkp“, ha detto il ministro riferendosi al Fronte Rivoluzionario di Liberazione del Popolo di estrazione marxista-leninista. L'articolo proviene da Il Fatto ...

I repubblicani “perdono tempo in acrobazie politiche senza fondamento”. Lo afferma Joe Biden commentando l’autorizzazione della Camera americana ... (ilsole24ore)

I repubblicani “perdono tempo in acrobazie politiche senza fondamento”. Lo afferma Joe Biden commentando l’autorizzazione della Camera americana ... (ilsole24ore)

Pubblicato il 14 Dicembre, 2023 Un attentato di Hamas è stato apparentemente scongiurato in Germania . quattro uomini, presumibilmente ... (dayitalianews)

I repubblicani “perdono tempo in acrobazie politiche senza fondamento”. Lo afferma Joe Biden commentando l’autorizzazione della Camera americana ... (ilsole24ore)

PEDEROBBA - Nel pomeriggio di sabato tentativo di furto di superalcolici in un Ipermercato di Pederobba: l'episodio è stato sventato da un attento vigilante.ROMA (ITALPRESS) – Un detenuto italiano ha tentato di evadere dal carcere di Rebibbia, a Roma, ma l’attenta vigilanza della Polizia ...ai poliziotti che sono stati parte attiva nello sventare ...Ad agire a Cassola e Rosà sarebbe stata la stessa persona. «Da Cuti» iniziati i lavori per sistemare il locale preso di mira due volte in 10 giorni ...