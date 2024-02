Svenduto l’ex collegio delle suore Attesa sul futuro di Villa Don Bosco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 febbraio 2024) Venduta all’asta giudiziaria, al prezzo stracciato di un milione 158mila euro, un sesto del valore di mercato, la storicaDondi Triuggio, che un tempo ospitava le. Ad aggiudicarsela una società immobiliare di Milano, il cui nome viene mantenuto segreto finché il passaggio di proprietà non diventerà ufficiale a maggio con il versamento totale del pagamento. Bocche cucite da parte dei giudici del Tribunale di Monza e di Lucia Arizzi, curatrice del procedimento giudiziario aperto nel 2019 con un concordato preventivo. Sembra comunque che dietro la società che si è aggiudicata la storica dimora non ci siano nomi illustri del settore immobiliare, dopo che in passato pare che anche Marina Berlusconi fosse interessata all’acquisto. Ora c’èper scoprire la nuova destinazione. Il complesso ...