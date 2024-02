Svelata la frase che Mirko Brunetti ha sussurrato all’orecchio a Perla Vatiero | ecco cosa le ha detto

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 6 febbraio 2024)durante l’ennesimo confronto al Grande Fratello con la sua ex fidanzataprima di salutarla le hapoche ma significative paroleche non sono passate inosservate. Infatti, il ragazzo pensava di non essere sentito, ma non è stato così. E così ha nominato Beatrice Luzzi, spazzando via ogni dubbio su ciò che pensa su di lei e sulla vicenda con. Molto importante anche la reazione della, così come quella del pubblico, che spera anche in un loro ritorno di fiamma. Grande Fratello:sussurra delle parole aè stato protagonista di un altro faccia a faccia durato molti minuti con ...