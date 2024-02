Suspiria | il capolavoro di Dario Argento in 4k al Cinema La Compagnia

(Di martedì 6 febbraio 2024) Firenze, 6 febbraio 2024 - Fiaba nera, thriller orrorifico o sinfonia onirica? Quandodecise di adattare con la compagna Daria Nicolodi il romanzo "De Profundis" di Thomas de Quincey, gran parte del pubblico e della critica si aspettava che proseguisse sulla linea del poliziesco già sperimentata con successo nei precedenti "L'uccello dalle piume di cristallo", "Il gatto a nove code" e "Profondo rosso": così, quando "" venne rilasciato in sala il 1 febbraio 1977, nel nostro paese il film incassò relativamente meno - 1 miliardo e 430 milioni di vecchie lire - rispetto agli altri, ottenendo maggiori riscontri in Francia, Stati Uniti e Giappone, dove venne proiettato in uno stadio davanti a trentamila spettatori utilizzando un enorme impianto audio realizzato dalla Sony. Oggi che il cult ...

Dopo le fortunate proiezioni di Aversa del 5 febbraio, sul sito di Cat people è stata pubblicata la lista delle sale cinematografiche (in continuo aggiornamento) che si tingeranno di tutti i colori ...Il capolavoro di Dario Argento torna su oltre 100 schermi al suo massimo splendore Dopo le fortunate proiezioni di Aversa del 5 febbraio, sul sito di Cat people è stata pubblicata la lista delle sale ...Il capolavoro del maestro dell'horror made in Italy - film altamente conturbante caratterizzato da atmosfere visionarie - torna sul grande schermo in versione restaurata. Sarà in cartellone a partire ...