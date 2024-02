Super concorso alla Camera per 125 assistenti e consiglieri | fino a 240 mila euro di stipendio all’anno

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 6 febbraio 2024)per, con l’occasione d’oro fornita a tanti italiani che puntano a entrare a Montecitorio con un profilo ambitissimo. Dallo scorso 12 gennaio eal 26 febbraio, infatti, è stata aperta la possibilità di presentare domanda per ottenere uno dei 125 posti aperti dal bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel quale, tra requisiti e termini, vengono specificate tutte le mansioni che successivamente dovranno essere esercitate. E lo, nel lungo periodo, è da capogiro. IlIl, duplice per, è stato pubblicato in Gazzetta ...