Super Bowl 2024 | ecco quali trailer verranno mostrati

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 6 febbraio 2024) Durante l’11 Febbraiosi terrà il tanto attesonegli USA, la finale di campionato di Football Americano in cui ogni anno è possibile ammirare, oltre alla consueta partita, uno show ricco di personalità dello spettacolo che si esibiranno, ma soprattutto tantissimi. Infatti è da tantissimi anni che l’evento viene scelto come palco tra i più importanti per mostrare al pubblico le produzioni in arrivo durante l’anno con compagnie che fanno a gara per risaltare. Ci sarà Paramount che certamente farà vedere il prequel dell’horror post-apocalittico A Quiet Place: Day One, Disney che certamente ci farà dare un’occhiata al teaser di Deadpool 3, Universal con Kung Fu Panda 4.quelli che sono iche è stato annunciato che vedremo e quelli che ci si aspetta di ...