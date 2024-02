Sul Cancro di Re Carlo III i pettegolezzi corrono più della sua malattia

Londra, 6 feb. (askanews) - Il cancro di re Carlo III fa paura non solo all'establishment della corona inglese e al popolo britannico ma al mondo intero per le implicazioni politico-istituzionali che ...Sul sito della Fondazione sarà pubblicato il calendario delle ...L’accesso tempestivo a un servizio di Cardioncologia nel contesto del trattamento del cancro è vitale per consentire alla terapia del ..."Il Re ha un cancro". In generale, malgrado l'allarme e l'inquietudine, prevale un certo ottimismo sul fatto che la diagnosi, fatta a margine di un intervento benigno alla prostata eseguito 10 giorni ...