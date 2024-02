Sul campo si gioca per vincere la partita dell’integrazione

(Di martedì 6 febbraio 2024) "Divertimento senza confini" è stato il titolo scelto dagli organizzatori del torneo di calcio che si è svolto domenica mattina nelsportivo adiacente allo stadio di Urbania. Protagonisti i minori stranieri non accompagnati ospiti della comunità Battaglia, che hanno avuto modo di incontrare per la prima volta alcuni giovani calciatori della società sportiva Urbania calcio e trascorrere con loro una mattinata domenicale in cui lo sport ha rappresentato lo strumento principale di integrazione. Le sei squadre che si sono sfidate, ognuna rappresentante uno stato europeo e formate da ragazzi stranieri e italiani, che indossavano un completo colorato della tonalità dei Paesi di cui facevano parte, si sono affrontate in una serie di partite che hanno portato alla classifica finale in cui l’Italia ha guadagnato il primo posto. In una domenica quasi primaverile, alla ...

