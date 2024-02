Su il sipario | Sanremo comincia Il debutto di Clara | la confessione di Sangio | i capelli di La Sad Sia Benedetta Fiorella Mannoia scalza LE PAGELLE

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 6 febbraio 2024) «si ama, io amo questo pubblico, amo questo storico palco, poter dire benvenuti alla 74/a edizione del festival della canzone italiana. In questi 5 anni ho finito gli aggettivi per descrivere la gioia di essere qui, dare il via alla gara ma soprattutto a una bellissima festa, un rito collettivo, un party di 5 giorni che farà emozionare l’intero paese». Parola di Amadeus. Che entrando in...