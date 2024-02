Stupro di gruppo a Catania | spunta un video-ricatto prima della violenza “Erano in 13”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 6 febbraio 2024) “Eravamo lì a passeggio, non abbiamo fatto nulla”. Questa la linea degli egiziani (sette in totale) accusati didinei confronti di Camilla (il nome è di fantasia), 13 anni appena. Tre dei sette fermati, comparsi davanti al gip per la convalida del provvedimento restrittivo, si difendono così: non avrebbero preso parte agli abusi, si sarebbero trovati per caso ad assistere alla terribilesubita dalla giovanissima vittima. Un quarto indagato, invece, ha preferito non rispondere. Il giudice non ha ancora deciso, probabilmente lo farà tra stasera e domani, mentre è tuttora in corso l’udienza di convalida dei fermi degli altri tre indagati che sono minorenni e quindi sono comparsi davanti al giudice dei minori.Leggi anche: 13enne violentata nel parco da 7 ragazzi: lodavanti al fidanzato, ...