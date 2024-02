Stupro 13enne | in carcere anche altri 3

18.50 Il gip per i minorenni di Catania ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per tre degli indagati accusati di avere avuto parte ... (servizitelevideo.rai)

Uno ai domiciliari con il braccialetto elettronico. In tutto sono 6 i giovani in carcere per la violenza sessuale del 30 gennaio scorso ...Restano in carcere anche i tre maggiorenni che erano stati fermati dai Carabinieri su disposizione della Procura per la violenza sessuale di gruppo su una 13enne catanese. È la decisione del giudice ...CATANIA – Restano in carcere anche i tre maggiorenni che erano stati fermati dai Carabinieri per la violenza sessuale ai danni di una ragazzina di soli 13 anni. I fatti sono avvenuti martedì scorso ...