Studente si presenta a scuola con la pistola e mostra un proiettile | Dirigenti e docenti scolvolti

(Di martedì 6 febbraio 2024) La giornata scolastica in unamedia alla periferia di Bologna è iniziata con un ragazzo di terza media cheai suoi compagni prima dell'inizio delle lezioni. Dice di averlo trovato nel giardino della. L'articolo .

Il ragazzo come portavoce aveva spiegato a un giornale locale le ragioni del loro sciopero. Interrogazione al ministro Valditara (repubblica)

L’aggressione è avvenuta questa mattina all’Enaip di via Uberti. La professoressa, una 57enne, sarebbe stata colpita mentre i ragazzi stavano entrando nell’istituto ...Uno studente di 17 anni è stato arrestato dalla Polizia stamani a Varese con l'accusa di lesioni per aver ferito con una coltellata un'insegnate all'ingresso a scuola.Uno studente di 17 anni è stato arrestato dalla Polizia, stamani, a Varese, con l'accusa di lesioni per aver ferito con una coltellata un'insegnante ...