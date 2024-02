Strasburgo-Le Havre Coppa di Francia | 07-02-2024 ore 20 | 30 | formazioni | quote | pronostici | convocati

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ottavi di finale didiche vede il suo vivo quest’oggi con 6 gare in programma; una di queste vede di frontee Le, squadre attualmente a centro classifica in Ligue1. Per gli alsaziani poco da fare nelle sfida interna contro il PSG, con la squadra di Luis Enrique che ha vinto senza troppe difficoltà blindando il InfoBetting: Scommesse Sportive e