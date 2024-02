Stramaccioni su Inter Juve | «Nerazzurri superiori in tutto»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 6 febbraio 2024) L’ex allenatore nerazzurro Andreaha voluto parlare così di: match vinto ampiamente dai padroni di casa L’ex tecnico nerazzurro Andreaha parlato a Dazn dopo. LE PAROLE – «L’ha confermato di essere la migliore in quasi, come dicono le statistiche. Laha confermato di star disputando una stagione al di sopra del reale valore. La sensazione è che Allegri non avesse da mettere in campo un potenziale offensivo».