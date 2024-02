Strade | ecco i prossimi cantieri | 200 000 euro dal Comune per la viabilità locale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024) Massa Marittima, 6 febbraio 2024 – Con un investimento di 200 milaildi Massa Marittima ha dato il via ad una serie di interventi di manutenzione straordinaria dellache interessano diversecomunali con l’obiettivo di riqualificare i tratti ammalorati e pericolosi. I lavori sono iniziati nei giorni scorsi. Il primo intervento, in località Cura Nuova, ha riguardato la strada del Vivoli, con lavori puntuali per migliorare la qualità del manto stradale e garantire una percorrenza più sicura. E’ in corso la sistemazione della strada comunale Massa Marittima-Accesa, nel tratto davanti al magazzino Comunale, fortemente ammalorato. I lavori proseguono nella zona industriale di Valpiana, dove sarà ripristinato il manto in via dei Chiodaioli. Per realizzare l’intervento è ...