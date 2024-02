Stop alla regolamentazione dei pesticidi Trattori | l' Ue fa retromarcia

La “classica“ di Via Dei Cinque questa volta è amara per il Milano Quanta . I rossoblù si sono arresi all’Asiago Vipers per 5-3 dopo una gara ... (ilgiorno)

Ricordo ad esempio Verstappen che in Austria insistette per fare il pit-stop nel finale per ottenere anche il punto addizionale. ‘Così vi tenete allenati’, fu la sua ‘battuta’ relativa alla sosta ...E c’è chi già guarda con interesse alla questione, come la Cina e i suoi produttori di auto alla ricerca di mercati dove espandersi. L’Etiopia, che intrattiene rapporti commerciali importanti e ...«Il ritiro della proposta di regolamento sull’uso sostenibile dei fitofarmaci (SUR) salva il 30% delle produzioni alla base della dieta mediterranea, dal vino al pomodoro, messe a rischio dall’ ...