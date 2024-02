“Sto morendo | vi lascio la mia ultima canzone” La toccante storia di Cat Janice

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 6 febbraio 2024) Ha scoperto di avere una malattia terribile, che non le avrebbe lasciato troppi anni di vita. E così ha deciso di incidere un’e diffonderla attraverso i social, donando tutti i diritti del brano al figlio di sette anni. Unache ha commosso il mondo, quella della cantante Cat, autrice di una hit di successo che probabilmente vi è già capitato di ascoltare su Instagram e TikTok: lasi chiama Dance You Outta My Head ed è stata registrata il 19 gennaio, il giorno prima del compleanno dell’artista pop originaria di Washington DC. Il brano era stato pensato damentre viaggiava in macchina insieme al figlio ed è diventato virale nel giro di pochissimi giorni. Dance You Outta My Head è infatti salita tra le prime 10 tracce su iTunes ed è stata ...