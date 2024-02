Stellantis | voci sulle nozze con Renault A Mirafiori scatta la cassa integrazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Non c’è tregua sul fronte di. A far salire la tensione è stato l’annuncio, ieri, di un nuovo mese diper. Una mossa che molti osservatori e, in particolare, i sindacati, hanno collegato al monito lanciato appena la settimana scorsa dall’ad del gruppo Carlo Tavares, che non aveva escluso tagli nella fabbrica torinese (e in quella di Pomigliano) proprio per l’assenza di adeguati sussidi per lo sviluppo della mobilità elettrica. Una posizione che ieri la premier, Giorgia Meloni, ha definito "bizzarra", ricordando il miliardo di eco-incentivi appena stanziato dal governo. Nel frattempo, da Parigi, tornano a rimbalzare lesu un possibile intervento di salvataggio da parte didella. Un’operazione che ...