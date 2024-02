Stellantis-Renault? Che fine farà la quota Agnelli-Elkann | l' Italia è nei guai

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024) Le grandi manovre ditornano a far discutere. E far paura. A distanza di due giorni da quando il numero uno del gruppo francese Carlos Tavares ha fatto capire che nel mirino potrebbe entrare la rivale di sempre, vale a dire la, al di qua delle Alpi cresce la preoccupazione per una fusione destinata a cambiare i connotati del mercato europeo delle quattro ruote ma pure a relegare l'alla periferia dell'impero. A benedire l'operazione sarebbe direttamente il presidente Emmanuel Macron cui non dispiacerebbe tenere a battesimo la nascita di un gruppo tutto francese capace di competere su un mercato sempre più difficile e competitivo. Parigi, fra l'altro, vanta partecipazioni di peso in entrambi i gruppi. Inè il terzo azionista con il 6,1%, dietro alla famiglia...