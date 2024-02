Stellantis | John Elkann a Roma incontra Mattarella e Giorgetti

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 6 febbraio 2024) È stata una giornata di incontri istituzionali aper il presidente di, che secondo quanto risulta all'Ansa ha visto il ministro dell'economia Giancarlo, il capo dello Stato, Sergio, l'ambasciatore Usa in Italia, Jack Markell, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Teo Luzi e il governatore di Bankitalia, Fabio Panetta. Gli incontri, programmati da tempo, hanno offerto l'occasione per fare il punto sulle attività italiane del gruppo.ha ribadito l'impegno per realizzare i progetti industriali in atto e per le attività di comune interesse oggetto del tavolo al Mimit.