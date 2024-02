Stellantis-governo | alta tensione Meloni | «Non ci saranno sussidi ad hoc» ?L?azienda | un mese in più di Cig a Mirafiori

Il caso Stellantis continua a far discutere. Dopo le richieste di sussidi e incentivi da parte del numero uno del gruppo, Carlo Tavares , è arrivata ... (liberoquotidiano)

Roma, 4 febbraio 2024 – Il risiko automobilistico tra Stellantis e Renault tiene i lavora tori italiani col fiato sospeso in relazione al futuro ... (quotidiano)

Come ha detto il ceo di Stellantis, c'è un divario di costi del 40 per cento con i costruttori cinesi. Nessun capo di un governo democratico potrebbe coprirlo con i soldi dei contribuenti ...Stop a marzo. Meloni: "Interessati a investimento che crei lavoro. Da Tavares parole bizzarre" Lo scontro tra Stellantis e governo sui sussidi a beneficio dell'auto elettrica, che ha visto l'ad Carlos ...Ieri John Elkann ha smentito una possibile fusione tra Stellantis e Renault. Ma parole che ha usato devono far riflettere il sistema Paese italiano ...