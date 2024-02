Stellantis | Elkann incontra Mattarella | Giorgetti e Panetta

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 6 febbraio 2024) Milano, 6 feb. (askanews) – Giro di visite istituzionali a Roma per il presidente di, John. Secondo quando si apprendeavrebbeto il Presidente della Repubblica Sergio, il ministro dell’Economia Giancarloe il governatore della Banca d’Italia Fabio. Nell’ambito della tornata di incontri, programmata da tempo, il presidente dihato anche il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri Teo Luzi e l’ambasciatore Usa in Italia Jack Markell. Gli incontri diarrivano in un momento di particolare tensione con il governo, dopo le dichiarazioni del Ceo Carlos Tavares sul ritardo negli incentivi per l’elettrico che hanno fatto perdere ...