Stellantis | Elkann a Roma | vede il presidente Mattarella e Giorgetti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 febbraio 2024), 6 febbraio 2024 – IldiJohnha incontrato oggi aildella Repubblica, Sergio, il ministro dell’Economia, Giancarlo, l’ambasciatore Usa in Italia, Jack Markell, il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Teo Luzi, e il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta. Gli incontri, a quanto si apprende, erano programmati da tempo e hanno offerto l’occasione per fare il punto sulle attività italiane del gruppo e ribadire l’impegno per realizzare i progetti industriali in atto e per le attività di comune interesse oggetto del tavolo sull’automotive al Mimit. Ieri, dopo le indiscrezioni apparse sulla stampa,aveva smentito seccamente le voci di un ...