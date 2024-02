Stellantis | Elkann a Roma | incontri con Mattarella e Giorgetti I sindacati chiedono un tavolo di confronto

John Elkann smentisce , Renault no. “Non esiste alcun piano allo studio riguardante operazioni di fusione di Stellantis con altri costruttori. La ... (ilfattoquotidiano)

E adesso Mirafiori si ferma . Per un mese intero, a marzo, sarà cassa integrazione per i 2.260 lavoratori dello stabilimento torinese. Le linee della ... (ilfattoquotidiano)

Il presidente di Stellantis, John Elkann , ha smentito le recenti voci su ipotesi di consolidamento nel settore automotive, con, in particolare, ... (ilsole24ore)

Le grandi manovre di Stellantis tornano a far discutere. E far paura. A distanza di due giorni da quando il numero uno del gruppo francese Carlos ... (liberoquotidiano)

È stata una giornata di incontri istituzionali a Roma per il presidente di Stellantis , John Elkann , che secondo quanto risulta all'Ansa ha visto il ... (tg24.sky)

Mentre infuria la bufera su Stellantis, John Elkann veste gli abiti della diplomazia. Il rampollo di casa Agnelli oggi ha fatto visita ai palazzi del potere romano. Una serie di incontri istituzionali ...È stata una giornata di incontri istituzionali a Roma per il presidente di Stellantis, John Elkann, che secondo quanto risulta all'Ansa ha visto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, il capo ...