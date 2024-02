Stellantis | annuncia la Cassa integrazione per lo stabilimento di Mirafiori

(Di martedì 6 febbraio 2024) (Adnkronos) –un mese intero diper i dipendenti dellodi. Il noto sito produttivo fiore all’occhiello della produzione del Gruppoè in evidente difficoltà e ciò lo si evince da un comunicato che l’azienda ha inviato ai Sindacati dove siche le linee produttive si fermeranno

Chieti - Le organizzazioni sindacali USB e SLAI COBAS hanno proclamato uno Sciopero presso lo stabilimento Stellantis Europe ad Atessa (Chieti) per ... (abruzzo24ore.tv)

Con un comunicato inviato ai sindacati, Stellantis annuncia la cassa integrazione per i dipendenti dello stabilimento di Mirafiori ...Dopo gli accadimenti degli ultimi giorni e la nuova cassa integrazione annunciata a Mirafiori, i sindacati chiedono ufficialmente un incontro al governo per discutere di Stellantis. I segretari genera ...Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha commentato il possibile ingresso dello Stato in Stellantis ...