Stefano Bandecchi vuole candidare Vittorio Sgarbi alle Europee | “Un posto per lui ce l’ho sempre”

di Marco Bertolini Cosa abbiamo fatto di così tanto male per meritarci Stefano Bandecchi ? O meglio, cosa hanno fatto di male i ternani per averlo ... (ilfattoquotidiano)

Il sottosegretario valuta la proposta del primo cittadino di Terni. "Mi ha detto che ci sta riflettendo, io un posto per lui lo tengo libero" ...“Sono pronto a candidare Sgarbi in Europa”. Il soccorso al sottosegretario mezzo dimissionato dopo il parere dell’Agcm e due volte indagato per reati contro il patrimonio culturale arriva da Terni, do ...Francesco Piccolo e Stefano Bandecchi credono che i femminicidi siano causati dal fatto che l'uomo sia un irriducibile "animale", incapace per natura di trattenere la rabbia in certe condizioni ...