Stash è rifatto? Il cantante dei The Kolors ha rifatto i denti? Ecco le foto prima e oggi

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 6 febbraio 2024), ildei The, suscita non poche curiosità in merito alla sua vita privata e al suo aspetto, da eterno ragazzo. Anche voi siete tra quelli che pensano a un eventuale ritocco del frontman dei The? Scopriamo di seguito cosa c’è di vero! Leggi anche: The, perché ilsi...