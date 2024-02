“Stasera chi guida?” | da oggi lo sceglie un app L’idea di un ingegnere di Pavia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 febbraio 2024), 6 febbraio 2024 – Un tempo c’era la conta, c’era l’ambarabà ciccì coccò con cui ci si aiutava nella scelta di chi doveva contare a nascondino e per tanti altri giochi di gruppo. Nell’era digitale le dita non indicano più le persone, toccano lo schermo del cellulare. E così sichi, all’interno del gruppo di amici, dovrà rimanere sobrio per poterre. È online l’app “Guidi tu” ideata da unelettronico di, Mauro Vanetti su incarico della cooperativa Alice di Alba in provincia di Cuneo all'interno di un progetto per contrastare lain stato d'ebbrezza. Come funziona l’app “Guidi tu” Gratuita e adatta ad essere scaricata sia sugli Iphone che sugli Android, l’app permette di individuare iltore attraverso una serie di giochi ...