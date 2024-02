Starfield | Indiana Jones e Altri Giochi Xbox in Arrivo su PlayStation | Novità sul Fronte delle Esclusive

Non pago del clamore mediatico suscitato con le sue critiche allo State of Play di Sony, David Jaffe riguadagna i lidi del suo account YouTube per discutere della notizia del momento, ovvero del ...Starfield uscirà su PS5 dopo l'arrivo della prima espansione, Shattered Space: a riferirlo è il giornalista e leaker Jon Clarke, che collabora spesso con Nick Baker visto che… Leggi ...Der8auer ha avuto l'opportunità di testare il nuovo EK-Nucleus AIO 360 Direct Die D-RGB, un dissipatore rivolto esclusivamente alla fascia di utenti esperti. Dai primi test è emersa una riduzione dell ...