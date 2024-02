Stabilizzazione dei forestali | Grosso | “Se c’è volontà politica | non ci sono ostacoli”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 6 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPresa di posizione del Segretario Generale del SIFUS CONFALI, Maurizio, il quale fa sapere che “un parere legale pervenutoci ieri, il 5 febbraio, da un autorevole studio di giuslavoristi ci toglie ogni dubbio circa la possibilità didegli operaicampani, attraverso la norma attualmente in vigore. Pertanto – aggiunge– è possibile procedere alla trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, poiché non c’è nessuna norma che lo vieta esplicitamente come dimostrano le trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato già registratesi in alcune comunità montane a partire dalla Gelbison. Il divieto di assunzioni previsto dal comma 4 bis dell’art. 30 della legge regionale n.11/96 c’è ma riguarda eventuali ...