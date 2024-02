“SSCN x Geolier” | annunciate la collaborazione con l’artista | le t-shirt scatenano il web – FOTO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 6 febbraio 2024) Novità in casa Napoli per quanto riguarda lo Store. Arriva una maglietta speciale inconin vista di Sanremo. Il Napoli nelle ultime stagioni ha dato vita a numerose magliette che poi sono state utilizzate anche nel corso della stagione. Gli azzurri, infatti, lo scorso anno crearono diverse special edition tra cui quella di Natale e quella di San Valentino. Quest’anno, invece, il Napoli ha deciso di ridurre il numero di magliette prodotte. Come edizione speciale, infatti, gli azzurri hanno presentato solo la total black a tema Halloween. I teschi sono i protagonisti della divisa ed è un omaggio alla città di Napoli. Il rimando, ovviamente, è al celebre Cimitero delle Fontanelle. Nessun altra special edition per gli azzurri in questa stagione. Il Napoli, però, nella giornata di oggi ha comunicato una ...