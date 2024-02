Sport | panchine inclusive all’Arci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 febbraio 2024) Nuove, per giocatori e dirigenti, ai bordi del campo di calcio a cinque del circolo Arci Dino Manetti. Pensate per le attività svolte dall’associazione Quarto tempo con i disabili."griffate" Fondazione Lions Club e tenute a battesimo dall’associazione Quarto Tempo, che nell’occasione, "ha sfidato" una rappresentativa del Centro di Bracciatica. Qui, infatti, Quarto Tempo, che oggi ha 240 tesserati e che fa da sempre dell’inclusione la propria "mission", è di casa, in un circolo, come ha spiegato il presidente Matteo Fazzini, "costruito con 40 anni di volontariato e da persone che hanno dimostrato di voler fare qualcosa per gli altri. Nel nostro cammino abbiamo incontrato tante persone, i ragazzi e le loro famiglie, e grazie all’iniziativa dei Lions, lesono realtà". P.F.N.