Spettacolare | testo e significato della canzone di Maninni al Festival di Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 6 febbraio 2024) Qual è il(e) di, ladialdiin onda su Rai 1 dal 6 al 10 febbraio? Di seguito le parole del brano in gara: Hai imparato a cadere con stile Come fanno i campioni di muay thai Hai ragione a non dire per sempre Tanto per sempre non arriva mai Hai capito che non è il destino A tirarti fuori da milioni di guai Ma abbracciami abbracciami che è normale Stringerti forte èCome l’amore il primo giorno d’estate Come i dischi belli che non scordi più Come l’istante che ti cambia per sempre Ma in fondo resti ancora e ancora tu E ci saranno le giornate bastarde Quelle che non ce la fai più Ma abbracciami abbracciami che è normale Stringerti forte è ...