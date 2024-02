“Spettacolare” di Maninni | testo del brano in gara a Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 febbraio 2024) «Questosignifica tanto per me, lo considero onesto, trovo che abbia il “profumo di casa”. Il punto in cui mi emoziono di più mentre lo canto è la frase: “E ci saranno le giornate bastarde/Quelle che non ce la fai più”, perché descrive un mio momento personale in cui tanti si identificheranno e magari poi troveranno la forza di reagire». Queste le parole del cantante sul suo. Ecco ildi “” di. “” di, ildelinHai imparato a cadere con stileCome fanno i campioni di muay thaiHai ragione a non dire per sempreTanto per sempre non arriva maiHai capito che non è il destinoA tirarti fuori da milioni di guaiMa abbracciami abbracciami che è ...