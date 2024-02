Spesa da quasi 300 milioni | prendono Osimhen e Leao dalla Serie A

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 6 febbraio 2024) Il PSG lavora già in vista della prossima stagione: la cessione di Mbappè sembra inevitabile per i parigini. Kylian Mbappè si accaserà con ogni probabilità al Real Madrid la prossima estate. La stella francese, che già qualche anno fa sembrava destinato a vestirsi di bianco, salvo poi rinnovare con i parigini, avrebbbe ormai scelto di vivere il suo futuro lontano da Parigi. Una scelta che farà male al Paris Saint Germain, non solo sull’aspetto tecnico, ma anche economico, considerando che Mbappè lascerà i parigini a scadenza di contratto, quindi a parametro zero, costringengo la proprietà a rinunciare ad un grosso incasso. PSG al lavoro per il post Mbappè: due big diA nel mirino! Per questa motivazione, la dirigenza del PSG sarebbe già in fase di monitoraggio per trovare il sostituto ideale del proprio polivalente attaccante, campione del mondo con la Francia ...