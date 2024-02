Spaghettoni XXL al pesto d’Ariston | la ricetta dei Jalisse per Sanremo 2024 Il video

(Di martedì 6 febbraio 2024) Fiumi di pinoli e tanto basilico ligure. E ladeglixxl aldeiè servita. È stato pubblicato da qualche ora su Instagram ildella coppia di musicisti che prepara un primo piatto con la pasta Garofalo, un tentativo simpatico di chiedere un invito ad Amadeus per il Festival diche comincia il 6 febbraio. Ildeila pasta Garofalo «Amici, forse sapete che sono ventisette anni che ci sentiamo dire sempre di no», esordisce Alessandra Drusian nel, e Fabio Ricci continua: «Ma non è che portiamo rancore, tutt’altro e vogliamo dimostrarlo». Il, che nel momento in cui scriviamo conta quasi 17mila ...

I due, infatti, hanno in mente il progetto “Ama o non m’ama”, realizzato insieme a Xister Reply: non una nuova canzone, bensì una video ricetta per preparare gli Spaghettoni XXL al pesto d’Ariston, a ...Senza alcun rancore questa volta a suon di pasta con l’esclusiva ricetta “Spaghettoni XXL Garofalo al pesto d‘Ariston”. Agli spaghettoni non si può dire di no. A partire da oggi, lunedì 5 febbraio e ...In occasione del più grande Festival della canzone italiana, Pasta Garofalo presenta “AMA O NON M’AMA”, la divertente e provocante iniziativa digitale con i Jalisse, il celebre duo musicale italiano ...