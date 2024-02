Spacca portiera del pullman Corsa interrotta

(Di martedì 6 febbraio 2024) PONTEDERA All’improvviso ha iniziato are la porta posteriore di undi linea. Poi è sceso ed è scappato prima dell’arrivo della polizia. Eè successo ieri mattina alle 7,40, nella zona della Borra tra Ponsacco e Pontedera. A darne notizia è l’azienda Autolinee Toscane che gestisce il servizio di trasporto pubblico in tutta la Regione. "Un passeggero ha distrutto a calci la porta posteriore di un bus della linea 400 delladelle 6,29 che da Casciana Alta porta a Pontedera Stadio che stava svolgendo il servizio di trasporto pubblico e che a bordo, considerato l’orario, aveva parecchi studenti diretti alle scuole superiori di Pontedera", spiega Autolinee Toscane in una nota. L’autista, appena si è reso conto di cosa stava succedendo, ha fermato il bus per mettere in sicurezza gli altri passeggeri e avvertire le forze ...

Giacomo Dambrosi, tennista ed ex compagno di doppio di Sinner, si è raccontato a Fanpage.it parlando del suo rapporto con Jannik, tra aneddoti di campo e di vita.È quasi mezzanotte e due giovani lasciano per qualche istante l’auto parcheggiata in corso Vittorio Emanuele II, all’angolo con via San Secondo, per acquistare delle sigarette al distributore automati ...Non ha trovato sostegno in Consiglio Comunale la proposta del sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, dopo quanto accaduto lo scorso 20 gennaio in occasione della gara del Bluenergy Stadium, tra ...