Sos sanità pubblica in Campania Parte la mobilitazione dei sindacati

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 6 febbraio 2024) Si autonominano “eroi silenti” e ora lanciano la loro battaglia contro lo stato in cui versa lain. Isi uniscono e oggi lanciano il loro j’accuse a Regione e Asl Napoli 1: “continueremo a denunciare le inadempienze perpetrate da codesta Asl – scrivono in una nota le segreterie aziendali di Cgil, Cisl, Uil, Anaoo Assomed, Aaroi, Cimo e Fvm – nei confronti di tutti i colleghi, in maniera oggettiva, con coraggio e voglia di ripartire. Rilanciamo ancora una volta la nostra idea di condivisione e collaborazione non corrisposta, senza la quale la fase più delicata post pandemia, quella della riorganizzazione delle cure, non ha avuto luogo”. La spesa pro-capite per lainrisulta tra le più basse in tutta Italia “Occorre instaurare quanto prima un nuovo dialogo, tra ...