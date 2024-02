Sorpresa Zielinski | arriva l’annuncio ormai inaspettato | è ufficiale

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 6 febbraio 2024) Piotrnon sta vivendo certamente un momento facile, culminato con l’esclusione dalla lista Champions. Anche se non ce ne era neanche più bisogno, Aurelio De Laurentiis l’ha confermato: “dall’anno prossimo non sarà più con noi”, giustificando successivamente l’esclusione di quest’ultimo dalla lista Champions con queste parole: “Avendo delle opzioni su alcuni giocatori abbiamo deciso di doverli valutare, nessuna ripicca nei suoi confronti”. Fatto sta, che considerando le tante partite a disposizione, soprattutto in campionato, la scelta di rinunciare aproprio nella vetrina più importante sa a tutti gli effetti di “dispetto”, a conferma di rapportiai minimi storici. Un peccato, per un calciatore che ha segnato in maniera netta la storia di questo club. Piotr ...