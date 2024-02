Sophie Codegoni e Alessandro Basciano | il dettaglio che conferma il ritorno di fiamma

(Di martedì 6 febbraio 2024) Da giorni si vocifera di un presuntoditra. La storia d’amore tra l’ex tronista di Uomini e Donne e il deejay ha fatto molto discutere negli ultimi mesi. I due si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip, dove hanno convissuto per mesi in occasione della sesta edizione del reality. La relazione è proseguita lontano dalle telecamere di Cinecittà ed è stata prima suggellata da una eclatante proposta di matrimonio sul red carpet del Festival di Venezia. Poi, dalla nascita della piccola Céline Blue. Dopo cinque mesi dalla nascita della primogenita,ha rivelato nel salotto di Silvia Toffanin di essere stata tradita da(menzionando anche episodi di violenza fisica e psicologica ...

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

Secondo voci non confermate, sembra che Sophie Codegoni e Alessandro Basciano siano di nuovo una coppia. I due sono stati avvistati insieme ... (dailynews24)

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sembrerebbero essere tornati in buoni rapporti per loro figlia Celine Blue dopo essersene dette di ogni ... (anticipazionitv)

Una donna ha consigliato alla figlia delle medie di allontanarsi dalla sua migliore amica e non l'ha invitata al compleanno perché prende voti peggiori a scuola ...A Sanremo è scattato un’allarme bomba durante una cena in corso a Villa Nobel, alla quale erano presenti molti dei cantanti in gara ...Gianmaria usciva invece da un rapporto tormentato vissuto nella Casa con Sophie Codegoni e quindi era molto diffidente. La Calemme e Antinolfi iniziarono questa relazione proprio nella Casa ma gli ...